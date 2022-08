Vida Urbana MP pede anulação de doação de lotes para igreja evangélica em Palmeirópolis Promotoria entende que a doação de dois lotes com área total de 1.800m² por lei municipal não respeitou lei de licitações e princípios constitucionais

A Prefeitura Municipal de Palmeirópolis e a Igreja Evangélica Caminho de Jesus - Ministério do Caminho Antigo, são alvos de uma Ação Civil Pública do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), que pede anulação de ato administrativo que fez a doação de dois lotes para a entidade religiosa. O procedimento do MPTO, é fruto do Inquérito Civil Público nº 202...