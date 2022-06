Vida Urbana MP pede à Justiça que determine que ex-prefeito de Porto devolva dinheiro do fundo municipal Ação requer a devolução de quase R$ 50 mil por Otoniel Andrade (PSC) e Maria de Jesus do fundo municipal

Em ação civil ajuizada na segunda-feira, 13, o Ministério Público (MP) pede à Justiça que determine ao ex-prefeito de Porto Nacional Otoniel Costa Andrade Filho (PSC) e a ex gestora do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) Maria de Jesus Gama Lima Strasser a devolver dinheiro do fundo municipal. O documento assinado pela promotora Thaís Cairo ...