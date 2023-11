Vida Urbana MP irá apurar suposto uso indevido de ônibus escolar de Miranorte para transportar grupo à festa Prefeito de Miranorte informou por meio de nota que desconhecia os fatos e não autorizou o uso do veículo para o transporte de terceiros e que determinou abertura de sindicância para apuração

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) informou nesta segunda-feira, 20, que irá instaurar procedimento de investigação em relação ao suposto uso do ônibus do transporte escolar de Miranorte, região centro-oeste do Estado, para transportar adultos para uma festa no Lago de Palmas. O MP também informou que o caso chegou ao órgão ministerial por meio da 1ª Promot...