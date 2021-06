Vida Urbana MP investiga procedimentos policiais após prisão de suspeito de tráfico ser anulada Anulação teria ocorrido porque a força policial teria entrado em sua residência sem mandado em Pedro Afonso

Um caso em Pedro Afonso em que um homem flagrado com drogas teve a prisão anulada por falta de mandado judicial levou o Ministério Público do Tocantins (MPTO), a instaurou procedimento administrativo para investigar se os órgãos de Segurança Pública estão adotando as medidas necessárias para a estruturação e a padronização dos procedimentos policiais. Essa apuração f...