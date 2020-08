Um procedimento administrativo do Ministério Público (MPTO) apura se Secretaria Estadual da Educação (Seduc) e a Educação de Palmas adotaram medidas educacionais para o atendimento dos grupos nas modalidades especializadas da educação. Também investiga se existem medidas para uma necessidade de criar novos modelos educacionais à estes grupos durante à pandemia da Covid-19.

Conforme o MPTO, os gestores das pastas das Redes Estadual e Municipal de Ensino têm o prazo de 10 dias para encaminhar informações como número de alunos atendidos, métodos e materiais adotados para a prestação do serviço educacional, além das providências para o oferecimento dos serviços e o apoio pedagógico e didático às famílias.

O Ministério lembra que esses grupos citados no procedimento são das modalidades a Educação Especial, a Educação Escolar no Campo, a Educação Indígena, a Educação Quilombola, a Educação Bilíngue de Surdos, a Educação nas Prisões, a Educação no Sistema Socioeducativo e a Educação de Jovens e Adultos.

O Jornal do Tocantins entrou em contato com as duas Secretarias de Educação do Estado e da Capital e aguarda o retorno.