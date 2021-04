Vida Urbana MP investiga denúncias sobre baixo estoque de medicamentos para tratamento da Covid-19 em Araguaína Saúde do Município e do Estado tem 24 horas para enviar informações sobre o suposto desabastecimento

As secretarias da Saúde de Araguaína e do Tocantins têm 24 horas para encaminhar ao Ministério Público informações sobre o suposto baixo estoque de medicamentos para tratamento de pacientes com Covid-19 em unidades hospitalares, principalmente os insumos que compõem o kit intubação. O prazo imposto pelo MPTO ocorreu após diversas denúncias anônimas sobre o desabastecimento. Com essas ...