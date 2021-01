Vida Urbana MP instaura procedimento para apurar realização de baile funk no distrito de Luzimangues Festa estaria marcada para esta sexta-feira, 15

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou um procedimento para investigar uma suposta festa que geraria aglomeração no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. A investigação começou nesta quinta-feira, 14, e o prefeito e a secretária de saúde do Município foram notificados para saber sobre a existência de permissão por parte do poder público para a...