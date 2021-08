Vida Urbana MP identifica paciente que tomou três doses de vacina contra a covid durante vistoria em Paraíso Inspeção ocorreu em seis municípios e também identificou dificuldade na aplicação de segunda dose, insuficiência de vacinas para públicos mais jovens e reclamações sobre disseminação de notícias falsas

Uma vistoria do Ministério Público do Tocantins (MPTO) realizada em Paraíso do Tocantins identificou um caso de um paciente que tomou irregularmente uma terceira dose da vacina contra a Covid-19. O MPTO informou que a equipe da Saúde identificou a falha no momento da inclusão dessa imunização em seus dados no sistema. Essa situação foi verificada durante a ação...