Vida Urbana MP-GO chegou a pedir prisão do padre Robson em março Promotores alegaram que, livre, o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno poderia comprometer possíveis provas que o ligassem a supostos desvios de recursos oriundos de doações de fieis. Justiça não atendeu ao pedido

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) chegou a pedir, em março, a prisão preventiva do padre Robson de Oliveira Pereira, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e presidente da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), mas o pedido foi negado pela Justiça. Na época, foram concedidos o bloqueio das contas das empresas envolvidas nos supostos desvios de recursos oriundos de doações de fieis, medida que antecedeu a deflagração da Operação Vend...