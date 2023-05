O Ministério Público do Tocantins (MPTO) realizou vistoria nas escolas da rede pública na cidade de Ananás, na última semana. O órgão constatou o caso de uma unidade escolar que teve sua construção iniciada há mais de 10 anos e teve as obras paralisadas já na fase final, o que inviabilizou o início das atividades e prejudicou os alunos, conforme o MPTO divulgou nesta terça-feira, 23.

A construção é referente à nova sede da Escola Estadual Getúlio Vargas. Como as obras não foram concluídas, os alunos continuam estudando nas instalações antigas, localizadas no mesmo lote, e enfrentam sérios problemas estruturais.

Conforme verificado pelo órgão ministerial, a comunidade escolar tem que fazer o uso de instalações precárias enquanto vê o prédio novo e bem estruturado ao lado, sem poder utilizá-lo. A inauguração do prédio teria chegado a ser agendada anteriormente, mesmo que a água e a energia elétrica não houvessem sido instaladas – situação que ainda persiste.

Estas e outras informações relativas à obra e à sua paralisação foram levantadas pela equipe técnica do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação (Caopije), que elaborará relatório e encaminhará à Promotoria de Justiça de Ananás, para as devidas providências.

Ao longo da última semana, a equipe técnica do Caopije vistoriou todas as escolas públicas de Ananás, das redes estadual e municipal, incluindo as que se localizam na zona rural, atendendo solicitação do promotor de Justiça Leonardo Olhê Blanck. Esse trabalho de vistoria é permanente e ocorre em todo o Estado.

O Jornal do Tocantins tentou contato, por telefone, com a prefeitura e não teve sucesso até a publicação desta matéria.