Vida Urbana MP diz ter quase dobrado média diária de ações penais de violência doméstica protocoladas na Justiça Em 2018, índice era de 1,67 processos ajuizados por dia e neste ano, 3,23, de acordo com levantamento ministerial

De acordo com o Ministério Público (MP) o número de denúncias criminais de violência doméstica e familiar disparou nos últimos quatro anos no Estado. Conforme o MP, em 2018 o índice era de 1,67 ação protocolada por dia e, neste ano, com base na média diária de ações, o número chegou a 3,23. Em todo o ano de 2018, houve 613 ações. Nos seis primeiros meses deste...