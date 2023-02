Redação Jornal do Tocantins

De acordo com Ministério Público do Tocantins (MP), a Polícia Científica, em todo o Estado do Tocantins, possui apenas um equipamento para realizar análise em celulares e computadores apreendidos. O aparelho é um UFED TK, da marca Cellebrite, e, mesmo assim, está defasado segundo divulgou o órgão.

Em comunicado, a 13ª Promotoria de Justiça da capital diz ter instaurado inquérito civil para apurar prejuízos, e eventual responsabilização, decorrentes da falta de perícias nos dispositivos.

A promotora de Justiça Maria Natal de Carvalho Wanderley, que atua na prevenção e repressão ao tráfico de drogas na capital disse por meio da assessoria que em muitas cenas de crimes, e de tráfico de drogas, há apreensão de aparelhos celulares e de eletrônicos que podem conter elementos de prova de crimes e direcionar a investigação para identificar o envolvimento de outras pessoas. Após autorização judicial, esses dispositivos são encaminhados à Polícia Científica para a extração das informações, porém na maioria das vezes, há demora na obtenção dos dados.

De acordo com ela, o único equipamento capaz de realizar perícias dessa natureza, já não extrai informações de celulares mais modernos por não ter sido atualizado. A falta desses dados, que poderiam contribuir para as investigações, culmina na soltura e na absolvição de acusados, em virtude da ausência de provas robustas da prática do crime.

O que diz a Secretaria de Segurança Pública (SSP)

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) esclarece que os exames periciais necessários para apuração de crimes que deixam vestígios digitais possuem alta complexidade e que o aumento da utilização de aparelhos de telefonia móvel e computadores para a prática de delitos têm ampliado significativamente a demanda do Núcleo Especializado em Computação Forense. O que reflete na necessidade de um prazo maior para realização dos exames dessa natureza e para a elaboração dos respectivos laudos periciais.

Ainda conforme a pasta, o núcleo tem três equipamentos de extração e análise de dados e que, em setembro de 2022, dois destes equipamentos tiveram a licença vencida para recebimento de novas atualizações. A licitação para renovação destes serviços, assim como aquisição de um novo equipamento, foi autorizada pelo secretário Wlademir Costa, conforme processo de instauração nº 2022/31000/003753.

As aquisições, iniciadas ainda em 2022, representam um investimento de cerca de R$ 500 mil.