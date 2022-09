Vida Urbana MP denuncia quatro pela morte de jovem durante cavalgada em Paraíso Homicídio ocorreu no dia 5 de junho quando os quatro espancaram Michael Abreu Wanderley, de 19 anos, com chutes, socos, capacete e facadas após desentendimento sobre copos

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou na quinta-feira, 8, Willian Rodrigues Peres, de 20 anos, Felipe Rocha Lacerda, de 20 anos, Renilton Barros Rodrigues Júnior, de 19 anos e Gabriel Barbosa Oliveira, de 18 anos, por matarem Michael Abreu Wanderley, de 19 anos, em uma Cavalgada na cidade de Paraíso, região centro-oeste do Estado, no dia 5 de j...