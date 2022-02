Vida Urbana MP denuncia por feminicídio homem que matou a facadas companheira que estava com filho no colo Denúncia também traz três qualificadoras, sendo elas motivo fútil, emprego de meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou por feminicídio Roberto Carlos Pereira de Castro, indiciado por matar sua companheira, Danielle Duarte Feitosa Sousa, a golpes de faca quando ela tentava escapar com o filho no colo. A denúncia ocorreu na última semana e ocorreu no dia 16 de janeiro, no Loteamento Araguaína Sul 2, em Araguaína. Conforme o MPTO, ...