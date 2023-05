O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou Rafael Lima Neto, por homicídio tentado contra Edivan Gomes e o filho dele, Deyvit Mikelby da Silva Gomes. O crime teria sido motivado por rixa política, no dia do segundo turno das eleições de 2022. A informação foi divulgada pelo órgão ministerial nesta terça-feira, 16.

De acordo com a denúncia do MP, as duas vítimas trafegavam por uma rodovia de Araguaína, em uma moto, com uma bandeira do então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) amarrada nas costas, quando o acusado Rafael, que dirigia uma caminhonete com adesivo de Jair Bolsonaro (PL), tentou atropelá-las.

As vítimas chegaram a cair do veículo, mas se levantaram, fugiram e foram perseguidas sob disparos de arma de fogo. Edivan e Deyvit abandonaram a motocicleta e se esconderam em um matagal próximo à via.

Ainda segundo o órgão ministerial, Rafael colocou a moto na carroceria de sua caminhonete, abandonando-a no dia seguinte em um local afastado para esconder vestígios.

Na denúncia, o promotor de justiça Daniel José de Oliveira Almeida, requer que Rafael responda por tentativas de homicídios qualificado, praticado por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.