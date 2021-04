Vida Urbana MP denuncia homem que matou esposa a facadas na frente dos filhos em São Félix do TO Denúncia pede, além da condenação pelo feminicídio, pagamento de indenização aos herdeiros da vítima

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou Francisley Ribeiro Barbosa, pelo feminicídio de sua esposa, Natália Alves Patrício, na zona rural de São Félix do Tocantins. A denúncia apresentada nesta segunda-feira, 26, acusa o homem de ter matado a vítima a golpes de faca na frente dos filhos do casal, de 6 e 10 anos de idade, em abril deste ano. O MPTO requer à...