Vida Urbana MP denuncia homem preso com 172 comprimidos de ectasy na Operação Porto Seguro Busca e apreensão na casa do suspeito encontrou ainda 2 k de maconha, 938 gramas de cocaína além de quatro armas sem autorização de porte

O Ministério Público denunciou nesta segunda-feira, 3, um dos alvos da Operação Porto Seguro, deflagrada no dia 15 de maio, por tráfico de drogas, posse ilegal de armas e receptação. No dia da Operação Porto Seguro, a Polícia Civil prendeu três pessoas para combater o tráfico de drogas no município de Porto Nacional, região central do estado em investigação da 7ª Divisão E...