Vida Urbana MP condena homem a mais de 17 anos de prisão por assassinato em Taguatinga Crime ocorreu em 2020, quando Welington Rafael disparou cinco tiros com uma arma de fogo contra Patrícia Cascimira Barreto, nas dependências de um parque de exposição

Na segunda-feira, 19, a sessão do Tribunal do Júri obteve a condenação de Welington Rafael Fernandes dos Santos a 17 anos e seis meses de prisão, por ter assassinado Patrícia Cascimira Barreto, em Taguatinga, região sudeste do Tocantins. Conforme o Ministério Público (MP) o crime ocorreu em 7 de novembro de 2020, quando Welington Rafael encurralou a vítima, em um ...