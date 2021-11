Vida Urbana MP cobra informações sobre Plano de Mobilidade e marca nova audiência para dezembro Na ocasião, a 23° Promotoria da Capital solicitou fiscalização do Executivo nos estabelecimentos comerciais que ocupam parte das ciclovias na Capital

Na audiência desta quarta-feira, 10, realizada entre Ministério Público do Estado (MPTO), Prefeitura de Palmas e representantes do ciclismo, o órgão solicitou ao Executivo informações sobre o projeto de lei a respeito do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e também fiscalização de estabelecimentos comerciais que ocupam parte das ciclovias na Capital. O minist...