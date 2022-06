Vida Urbana MP apura suspeita de maus-tratos de animais durante cavalgada em Araguaína Existem denúncias, vídeos e fotos com possíveis evidências de maus-tratos a animais durante a cavalgada de Araguaína realizada no domingo

O Ministério Público (MP), por meio da 12ª Promotoria de Justiça de Araguaína, encaminhará à Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental e Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Araguaína denúncias, vídeos e fotos com possível evidência de maus-tratos a animais durante a cavalgada de Araguaína realizada no domingo, 6, com o objetivo d...