Vida Urbana MP apura possível falta de assistência a pacientes com doença renal internados em UTI Covid-19 SES afirma que não houve desassistência médica aos pacientes e que unidade tem aparelho para realização de hemodiálise em boas condições

Após uma denuncia caso de uma suspeita de negligência no tratamento de pacientes com a Covid-19 internados no Hospital Regional de Gurupi (HRG), que necessitam ou venham a necessitar de assistência médica nefrológica, incluindo hemodiálise, o Ministério Público (MPTO) decidiu investigar o caso. Conforme o MPTO, a assistência clínica médica de pacientes que ma...