MP apura divergências na aplicação da vacina Pfizer contra covid em gestantes de Palmas Portaria publicada nesta terça-feira que abre a investigação é assinada pela promotora Araina D'Alessandro

A promotora Araina Cesarea Ferreira dos Santos D’Alessandro, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital, abriu uma investigação para apurar divergência no período de aplicação da 2ª dose de vacina contra Covid-19, da fabricante Pfizer em uma gestante da capital, identificada pelas iniciais N.G.S.O.P.B. A decisão que abre a apuração saiu no Diário do Min...