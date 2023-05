Vida Urbana MP abre inquérito para investigar contratação suspeita para limpeza urbana de Colinas do Tocantins Órgão ministerial aponta também irregularidades na contratação para a construção do aterro sanitário e pede cancelamento dos contratos

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) abriu investigação para apurar supostas irregularidades na contratação e execução de serviços de limpeza urbana e recolhimento de resíduos sólidos no município de Colinas do Tocantins, região noroeste do estado. Segundo o Ministério Público, o inquérito vai apurar também possíveis problemas na contratação e nos serviços prestados pela empresa Ambientallix. As suspeitas envolvem a d...