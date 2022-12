Vida Urbana Movimentos sociais pedem investigadores de Palmas no Bico do Papagaio apurar morte de Cacheado Coalizão Vozes do Tocantins afirma não confiar nas autoridades locais. Titular da SSP, delegado Wlademir Oliveira descartou força-tarefa no momento e garantiu todo suporte e apoio na investigação

Entidades da Coalizão Vozes do Tocantins (CIMI, CEDDH-TO, MEDH, CDH-OAB) e representantes de partidos políticos pediram nesta sexta-feira, 16, ao secretário da Segurança Pública (SSP), Wlademir Costa Mota Oliveira, que uma equipe de investigadores da Polícia Civil de Palmas vá para o Bico do Papagaio “para realizar as diligências e investigações” sobre a morte de Raimundo N...