O Sindicato dos Trabalhadores de Condutores de Veículos de Duas Rodas de Palmas (Sindiciclo) impetrou mandado de segurança na sexta-feira, 22, contra decreto da prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) que inclui as atividades dos mototaxistas da capital entre as atividades suspensas, por tempo indeterminado.

A categoria alega danos irreparáveis porque a prefeita flexibilizou diversas áreas do comércio e até o setor da construção civil sem fazer nada pelos mototaxistas, a não ser permitir atuação em delivery. Segundo a ação, um entregador não tem determinações impostas ao mototaxi: mudança de placa, vistorias, uso da moto só para o trabalho, troca periódica da moto. O Sindiciclo diz que a maioria dos 350 mototaxis não conseguiu migrar para os apps de delivery.

Também reclama que o benefício emergencial (kit alimentação) excluiu muitos trabalhadores que estão parados sem fonte de renda (vendedores ambulantes, donos de espetinhos, feirantes e mototaxista)

O sindicato havia pedido a liberação do serviço em ofício dia 23 de abril de 2020, mas ficou sem respostas. Apresentarou proposta de adequação na prestação de serviços e liberação para trabalhar no dia 4 de maio, na Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (SESMU). Também sem resposta. Três dias depois, levou à proposta na Câmara Municipal, que está com as atividades paradas até essa segunda-feira.

Para o Sindiciclo, não existe comprovação real, técnica e embasada que o serviço dos mototaxistas contribuiria para a disseminação da Covid-19. O Sindiciclo pede que a Justiça dê autorização para os mototaxis voltarem ao trabalho, com a exclusão dos mototaxistas na lista de atividades suspensas pelo Decreto Municipal nº 1.856, de 14 de março de 2020.

De acordo com o pedido, eles se compromente a cumprir algumas medidas para evitar contágio da Covid-19, como o uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e toucas, também cedidos aos clientes. Outra medida é o fornecimento de água, sabão líquido e álcool em gel nos pontos de mototaxi. Lista ainda o uso de capacetes adequados para os

clientes, modular ou aberto, sem queixeira e com viseira, além da higienização do capacete a cada viagem realizada.

Ainda não há decisão nem notificação para a Prefeitura. A ação está na 1ª Vara da Fazenda de Palmas.