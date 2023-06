Redação Jornal do Tocantins

O mototaxista portuense Jose Rodrigues da Silva Filho, 62 anos, deixava um passageiro no Setor Nova Capital, perto do presídio de Porto Nacional, na tarde desta segunda-feira, 26, em sua motocicleta Honda Titan, quando dois homens o renderam e anunciaram um assalto, mandaram o passageiro correr sem olhar para trás, e depois atiraram no profissional, segundo relata o sobrinha da vítima, o dono de lavajato Wendel Rodrigues Soares, de 35 anos.

De acordo com a Polícia Militar, os dois suspeitos estavam a pé e armados. Um deles vestia calça jeans azul escura, camisa manga longa de cor azul clara. O outro, calça jeans azul clara, camisa manga longa de cor azul clara e ambos estavam portando armas de fogo.

Com base em uma testemunha, a Polícia Militar divulgou que a dupla derrubou o mototaxista e atiraram em seguida. O tiro entrou na altura da costela direita, segundo a Polícia Militar. Depois, levaram a moto, mas a abandonaram cerca de 150 metros do local do assalto.

O Corpo de Bombeiros chegou a atender o mototaxista, que morreu durante os primeiros-socorros, ainda na rua.

O sobrinho registrou um boletim de ocorrência e afirmou aos policiais ter tomado conhecimento que os suspeitos teriam roubado outra motocicleta em seguida, uma honda Pop de cor branca.

A Polícia Civil de Porto Nacional autuou o caso como latrocínio, roubo seguido de morte.

De acordo com Wendel Soares, o tido deixa a esposa, três filhas e três netos, um do sexo masculino e duas mulheres.