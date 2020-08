Um vídeo que circula em aplicativos mostra dezenas de motos no estacionamento do Hospital Regional de Araguaína (HRA) alvo de vandalismo. Na gravação, uma pessoa afirma que as motos são de profissionais de saúde que trabalham no hospital na linha de frente no combate ao coronavírus. As imagens mostram os veículos com a carenagem riscada e o forro do banco com grandes cortes, em que dá para ver a espuma sob o forro.

“É assim que a população de Araguaína agradece aos profissionais que estão trabalhando, fazendo o que podem e o que não podem em prol das pessoas que estão precisando de uma boa assistência”, diz a voz.

“Em plena cinco horas da manhã, olha a situação, como a população paga os profissionais que estão num plantão pesado, trabalhando sem repouso, sem tempo de ir para o repouso, na UTI Covid, e quando sai aqui fora, olha a situação de todas as motos”.

A 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Araguaína disse que não havia até a manhã deste sábado, registro de nenhum Boletim de Ocorrência sobre o episódio.

Em nota, a Polícia Militar disse patrulhar a área do Hospital Regional de Araguaína de forma rotineira e destaca que “os lamentáveis” fatos mostrados no vídeo “fogem às naturezas registradas na cidade”.

A corporação disse que tem realizado patrulhamentos e diligências, inclusive com equipes de inteligência, para tentar localizar os autores. A nota sugere que quem tiver informações sobre o caso contatar o telefone de urgência 190 e ou em qualquer delegacia da Polícia Civil.