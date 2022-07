Vida Urbana Motoristas reclamam de defeitos no asfalto nas ruas de Palmas Buracos e desníveis em quadras do Plano Diretor Norte da Capital estão entre as dificuldades relatadas

Motoristas de Palmas relataram problemas ao trafegar em alguns trechos da cidade. A equipe de reportagem verificou na tarde desta sexta-feira, 8, que algumas quadras da Capital se encontram com problema no asfalto, sejam eles buracos ou desníveis. Como nas quadras 105 norte, 307 norte e 403 norte, locais visitados pela equipe. No trecho da Avenida Teotônio Segura...