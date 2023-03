Motoristas do transporte coletivo de Palmas resolveram parar o serviço na tarde desta sexta-feira, 17, em protesto por pagamento de salários e benefícios como horas extras, que estão em atraso. De acordo com motoristas que participaram do ato, 50 profissionais aderiram para reivindicar também o cumprimento da jornada de trabalho e equilíbrio na escala de linhas.

A paralisação parcial causou atrasos maiores em linhas alimentadoras e chegou a atingir as linhas principais, 010-Eixão e 020- TO/050.

“Essa paralisação se deu devido a falta de pagamentos, condições de trabalho, jornadas além do limite, superlotação dos veículos, motoristas com escalas excessivas, trabalhando exaustivamente o dia todo”, disse o presidente do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Operadores de Máquinas do Tocantins (Simtromet), José Antônio.

De acordo com o motorista identificado pela J.R.S, ouvido pelo JTO na Estação Apinajé, ele é contratado no início de fevereiro, o acordo com o setor de gestão pessoal da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), previa o pagamento dos dias trabalhados em fevereiro, juntamente com os benefícios, no início de março, o que ainda não ocorreu.

Outro contratado, W.B.C, que participou da paralisação, contou que aguarda o pagamento de verbas indenizatórias pela rescisão de um primeiro contrato, que segundo ele, a prefeitura se comprometeu em pagar também na folha quitada em março, mas não recebeu.

Reflexos da paralisação

A concentração ocorreu na estação Javaé, região sul de Palmas, popularmente conhecida como arca. Dezenas de motoristas e ônibus estavam parados no local, na procura por uma solução para o impasse.

Na estação Apinajé, região central da cidade, o movimento de veículos estava bem abaixo do normal, por volta das 16h. Diversos passageiros alegavam que a espera chegava a quase 1h, como no caso da linha 540 Eixão-Taquari. Além da paralisação, um veículo da linha que estava sem funcionar e passou por conserto ainda na estação, aumentou o tempo de espera dos passageiros.

A auxiliar de serviços gerais, Antônia Gomes, que mora no Setor Taquari, contou que enfrenta dificuldades com a condição de veículos e superlotação todos os dias e que hoje o veículo estava goteiras dentro do ônibus, devido a chuva.

"Eu moro no Taquari. Na verdade os ônibus estão muito ruins, estão vindo muito cheios, com alguns defeitos, até quebrando. Chove muito dentro dos ônibus, em dias de chuvas, e está precária a situação dos coletivos. A janela parecia estar quebrada e molhava dentro", disse a passageira.

Questionada sobre o que iria fazer se não aparecesse ônibus, devido a paralisação, ela contou que possui outro meio de voltar para casa. “Se não tiver ônibus, só vou se for a pé. Não tem outro jeito, pagar uber daqui pro Taquari não tem como”, finalizou.

No início da semana a prefeitura informou que conta com 148 ônibus nas ruas em formato de rodízio. Cerca de 110 estavam em circulação pelas rotas da capital e os demais estariam na garagem, para reserva emergencial.

Frota de veículos e motoristas contratados

Em nota, a prefeitura afirmou que eram 20 motoristas paralisados e apenas 30 dos 130 veículos do sistema foram afetados. Sobre o atraso nos pagamentos, o órgão afirma que a agência analisa caso a caso as cobranças dos motoristas e os pagamentos são ”realizados à medida em que completam 30 dias”.

A nota aponta que a gestão está “mobilizada para atender as demandas do transporte público da capital”

No dia 10 de março, a prefeitura utilizou folha suplementar para realizar o pagamento de salários de servidores contratados para a ATCP, educação municipal e para a pasta da infraestrutura no mês de fevereiro, após o fechamento da folha.

De acordo com informações da ATCP, o sistema opera com uma frota total de 189 veículos, com 145 em circulação diária, através de 161 motoristas contratados pela prefeitura e 38 por meio de requisição junto a empresa Viacap, do Grupo São José, que possui sede no Distrito Federal.

O setor jurídico da empresa afirmou que os motoristas da Viacap não aderiram à paralisação.

O regime de contratação dos motoristas conta com um índice de 7% de recomposição inflacionária. Em casos de jornada extraordinária, como feriados e horas extras, os profissionais receberão conforme regime regulamentado no ato da criação da autarquia responsável pelo transporte, de acordo com o município.

Os contratos de trabalho dos motoristas possuem validade de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. A jornada diária ocorre por meio de escala, de forma que seja respeitado o limite de 40 horas semanais.