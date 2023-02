Vida Urbana Motoristas devem ficar atentos para as interdições parciais de tráfego em alguns trechos da BR-153 Recuperação da via começa nesta segunda-feira, 6, e segue até sábado, 11, com sistema pare e siga para o fluxo do trânsito entre 7 municípios do Tocantins

Nesta semana, trechos da rodovia BR-153 operam no sistema pare e siga, entre às 7h até às 18h para remendos de pavimento e tapa buracos entre Aliança do Tocantins, Dueré, Gurupi, Cariri, Figueirópolis, Alvorada e Talismã. A recomendação é para que os motoristas fiquem atentos para as interdições que ocorrem a partir desta segunda-feira, 6, das 7h até às 18h, todos ...