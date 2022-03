Vida Urbana Motoristas devem ficar atentos para as interdições parciais de tráfego em alguns trechos da BR-153 De acordo com a Concessionária responsável pela administração do Sistema Rodoviário Anápolis (GO)/Alianca do Tocantins, todos os serviços estão sujeitos à alteração em função de necessidades operacionais ou condições climáticas.

Nos dias 28 de março e 2 de abril, entre as 6 e 18 horas, serão executadas obras ao longo do Tocantins, cujos bloqueios serão realizados de forma itinerante, e o fluxo do tráfego alternará entre pista sul e norte, em pontos determinados. A recomendação é que os motoristas tenham atenção e que devem reduzir a velocidade ao passar pelos trechos que estarão sinalizados. Na BR-153...