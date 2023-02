Depois da complicação gerada por um bloqueio que impediu o trânsito de ônibus do transporte coletivo de Palmas na segunda-feira, 27, palmenses devem encontrar dificuldades para usar novamente o serviço nesta terça-feira, 28.

Motoristas contratados pela Prefeitura de Palmas discutiam no início da noite uma paralisação dos serviços como forma de pressionar a gestão por falta de pagamentos que teriam sido combinados durante a contratação, ocorrida após a reestatização do serviço.

A mobilização dos profissionais é confirmada pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Operadores de Máquinas do Tocantins (Simtromet). A entidade afirma ter sido procurada ainda na segunda-feira e tomou conhecimento do ato previsto pelos motoristas.

Entre os motivos que motivaram a decisão, estão o não pagamento de horas extras e vale alimentação, no valor de R$ 500. Estes benefícios, segundo os profissionais, teriam sido garantidos no ato das contratações, mas não apareceram nas folhas quitadas do mês de janeiro e de fevereiro.

A reivindicação também ocorre para cobrar manutenção em cerca de 70 veículos que estão parados por falta de manutenção, na garagem que passou a ser administrada pela Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP). A quantidade de veículos sem condição de trafegar impactou a rotina de quem precisou embarcar em um ônibus nesta segunda.

Presidente do sindicato, José Antônio confirmou que esteve na garagem e constatou que linhas deixaram de ser atendidas por falta de veículos em condições de circulação. Ele afirmou que os motoristas organizam o ato, por também serem pressionados a cumprir horário e viagens diante da sobrecarga nos veículos que ainda circulam.

“Eles estão sendo cobrados pela população e forçados a cumprir horários diante da sobrecarga causada pela falta de veículos”, disse.

O JTo procurou a prefeitura para posicionamento e aguarda retorno.