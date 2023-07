Um motorista de 34 anos que conduzia um caminhão pela TO-040, sentido Dianópolis, sudeste do Tocantins, tombou o veículo ao tentar evitar uma batida frontal com um carro.

Ele declarou à Polícia Militar (PM) que ao perceber o veículo realizando uma ultrapassagem no sentido contrário da rodovia, pensou que iria bater no caminhão, então, tentou manobrar, mas perdeu o controle e tombou na pista.

Imagens mostram o veículo atravessado na rodovia.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM), informou que, ao chegar no local, o motorista estava fora do veículo consciente, e com ferimentos no membro superior esquerdo. Ele foi encaminhado para o hospital de Dianópolis.

A PM informou que a via ficou interditada por aproximadamente 1h30min e equipes da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (ageto) ajudaram a desobstruir o local.