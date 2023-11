Um motorista ficou gravemente ferido após acidente na BR-153, no Km 161 em Araguaína, norte do estado. A batida aconteceu na manhã deste domingo, 26.

Quando as equipes dos bombeiros chegaram ao local, se depararam com três veículos engavetados, o último teria colidido frontalmente na traseira do outro veículo onde estava o motorista preso às ferragens pelos pés e tórax.

Segundo os militares havia também sinais de um princípio de incêndio no motor do veículo que foi contido por terceiros.

Durante o processo de corte das ferragens, os militares retiraram a porta, mas o motorista teve rebaixamento de nível de consciência. As equipes solicitaram ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estabilizasse a vítima para continuar os trabalhos.

De acordo com os bombeiros, o motorista foi entregue a equipe médica do Samu com vida, apresentando sinais de hemorragia interna, amputação do pé, ferimento na coxa direita e escoriações pelo corpo.

Equipes da Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no local.