Vida Urbana Motorista suspeito de matar mulher atropelada em Gurupi é indiciado O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar socorro à vítima Joana Gabrielli Alves Sousa, que sofreu múltiplas fraturas e morreu no local do acidente

A Polícia Civil (PC), por meio da 88° Delegacia de Gurupi, concluiu nesta terça-feira, 6, as investigações de um atropelamento que resultou na morte de Joana Gabrielli Alves Sousa, de 21 anos, fato ocorrido no dia 18 de agosto deste ano. De acordo com as investigações, na manhã do último dia 18 de agosto, a vendedora Joana Gabrielle conduzia uma motocicleta quando...