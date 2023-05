O motorista Martinho Alves de Souza, de 55 anos, suspeito de estuprar a enteada em Paraíso do Tocantins, e de praticar o mesmo crime contra outra criança e uma pessoa com deficiência mental em Monte Santo, foi preso pela Polícia Civil do Tocantins, na manhã desta quarta-feira, 3, no distrito de Campina Verde, no Tocantins.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a prisão ocorreu em decorrência de investigação sobre crimes de estupro de vulnerável que teria praticado contra a a enteada.

A ordem de prisão partiu da 1ª Vara Criminal de Paraíso em um processo aberto neste ano, de número 0002196-65.2023.8.27.2731, que tramita sob segredo de Justiça.

As investigações apontaram que os abusos ocorreram diversas vezes ao longo de três anos.

Segundo o delegado responsável pela investigação, José Lucas Melo da Silva, a investigação começou há menos de um mês a partir da troca de informações com a equipe da 56ª Delegacia de Marianópolis, que abrange o município de Monte Santo.

O motorista foi levado à Central da Polícia Civil em Paraíso pelos agentes da 6ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAMV) e do 63º DP, e recolhido à Unidade Penal Regional de Paraíso após os procedimentos legais.