Vida Urbana Motorista são convocados pela ATCP para teste prático de condução Lista com 20 candidatos selecionados está publicada no Diário Oficial de Palmas. Teste ocorrerá na próxima segunda-feira (13) a partir das 7h30

Um total de 20 candidatos selecionados foram convocados pela Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) para o Teste Prático de Condução da 6ª turma. As informações foram divulgadas pela Prefeitura de Palmas. O edital com lista dos candidatos selecionados está disponível no Diário Oficial do Município (DOM) de quinta-feira (9) e pode ser ac...