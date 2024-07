Vida Urbana Motorista que tombou carreta e foi baleado por policiais é indiciado por embriaguez e desacato Homem praticou o mesmo crime no estado de Minas Gerais. O caso segue agora para o Ministério Público Federal

O motorista de uma carreta que tombou na BR-153 e foi baleado por policiais foi indiciado por três crimes nesta quarta-feira (24). O acidente aconteceu no dia 6 de julho e as investigações mostraram que ele tentou agredir os policiais após receber voz de prisão por estar embriagado. No dia do acidente, o homem de 30 anos, que não teve o nome divulgado, passou a ofen...