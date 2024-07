Vida Urbana Motorista que morreu carbonizado em acidente na BR-010 era empresário Acidente aconteceu em Palmas neste sábado (27). Segundo os bombeiros, uma caminhonete bateu na traseira do carro em que Elismar Caetano estava

O motorista que morreu carbonizado após acidente grave na BR-010 foi identificado como Elismar Caetano Moreira. Uma caminhonete teria batido na traseira do carro em que ele estava. Por causa do impacto ele ficou preso às ferragens e não conseguiu sair do veículo em chamas. Elismar era empresário do ramo de vendas de peças e acessórios para veículos automotores. ...