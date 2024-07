Vida Urbana Motorista que fugiu sem prestar socorro após acidente com motocicleta é preso Batida aconteceu em uma avenida de Paraíso do Tocantins. O condutor disse à polícia que saiu do local por não ter carteira de habilitação

Um homem de 29 anos foi preso cerca de 24 horas depois de fugir de acidente de trânsito sem prestar socorro. Ele é o motorista do carro que bateu em um motocicleta, em Paraíso do Tocantins. O JTo teve acesso a imagens de uma câmera de segurança que mostram o momento exato do acidente. No vídeo a mulher está pilotando pela avenida e ao chegar no cruzamento é atin...