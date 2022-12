Vida Urbana Motorista procura placa de veículo após alagamentos e encontra outras 11 em ruas da capital Condutor perdeu placa do veículo enquanto se deslocava para o trabalho durante forte chuva na capital

Estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) instaladas na capital, registraram chuva de pelo menos 75,5mm no centro da cidade e 45mm na região do aeroporto da capital, nesta quinta-feira, 24. O suficiente para deixar dezenas de condutores ilhados em diversos bairros e avenidas da capital. “Muitos carros ficaram parados mas devagar eu con...