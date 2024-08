Vida Urbana Motorista perde controle do carro em curva e derruba muro de estádio Jovem de 19 anos, que dirgia o veículo, teve ferimentos leves e foi levado para o hospital de Araguaína. Com o impacto da batida, algumas peças do carro ficaram espalhadas

Um motorista de 19 anos perdeu o controle da direção e acabou destruindo o muro de um estádio com o carro, em Carmolândia, região norte do estado. Parte do muro caiu e o veículo foi parar no meio da arena. Apesar do susto, ele só teve ferimentos leves.