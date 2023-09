Redação Jornal do Tocantins

Um caminhão estacionado na contramão acabou por revelar que o motorista tinha carteira de habilitação falsa. O caso ocorreu em Araguatins, no Bico do Papagaio, na manhã desta sexta-feira, 8 de setembro.

Dois policiais viram o caminhão carga, modelo VW 24.280 CRM 6x2, branco, estacionado na Rua Floriano Peixoto, no centro de Araguatins, mas de forma irregular.

O motorista, um araguatinense de 34 anos, se apresentou como condutor, funcionário de uma casa de bebidas e com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AD (moto e caminhão).

De acordo com o relato policial, o documento tinha qualidade duvidosa o que levou os militares a checarem o documento no sistema do Detran. O homem tinha apenas uma habilitação AB (moto e carro de passeio).

Levado para a 3ª Central de Atendimento da Polícia Civil, o motorista confessou ter comprado a CNH falsa em Goiás, sem fazer nenhuma prova prática.

O delegado Inaci Antonio Bandeira Júnior o indiciou por uso de documento falso diante dos "indícios suficientes de autoria e materialidade" do crime, tipificado no artigo 304 do Código Penal.

Por ser crime inafiançável, não houve a definição de fiança pelo delegado. O suspeito deu entrada na unidade penal de Araguatins às 14h57 desta sexta-feira, 8.