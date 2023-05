O motorista Max Dabyde Silva Alves morreu supostamente preso às ferragens, na cabine do veículo, após o caminhão que ele dirigia tombar na TO-336, a 14 km da cidade de Colméia, região noroeste do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, quando chegaram no local do acidente, que aconteceu na noite da última terça-feira, 23, a vítima já estava sem os sinais vitais e precisaram da ajuda de um guincho para desvirar o caminhão que estava fora da rodovia.

De acordo com os militares, após a manobra para destombar a carreta, perceberam que o corpo do caminhoneiro não estava mais na cabine do veículo e sim caído no chão e foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML).