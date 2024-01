Redação Jornal do Tocantins

Matéria atualizada às 11h20min

Um motorista, identificado como Henrique Honório Rincon, de 49 anos, morreu na noite de quarta-feira, 10, em uma batida entre o carro que ele dirigia e um caminhão na rodovia TO-080, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O acidente ocorreu próximo a um estabelecimento de leilão, na zona rural de Paraíso do Tocantins.

Conforme a Polícia Militar (PM), o condutor do caminhão, de 43 anos, não teve ferimentos.

Ele relatou à polícia que transitava na rodovia, sentido Palmas Paraíso, quando na altura do km 50, em uma curva, o carro invadiu a pista no sentido contrário e bateu de frente com seu veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), que também atendeu a ocorrência, a equipe encontrou o condutor preso às ferragens do veículo, com sinais de óbito.

A vítima apresentava escoriações por todo o corpo, e estava com membro superior esquerdo fraturado e dilacerado em região do antebraço e fraturas fechadas.

Após avaliação, a equipe esperou a perícia realizar os procedimentos e depois retirou o motorista com auxílio de desencarceradores.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local e recolheram o corpo da vítima.

Ainda conforme a polícia, o condutor do caminhão foi submetido ao teste de alcoolemia, com resultado negativo e em seguida foi conduzido a delegacia para lavratura do Boletim de Ocorrência.

A Secretaria da Segurança Pública disse por meio de nota nesta quinta-feira, 11, que após a batida, o motorista do caminhão ligou para o patrão que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar (PM).

Segundo o documento, o corpo da vítima passou por exames de necropsia e foi liberado aos familiares.

O motorista se apresentou na 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil, de Paraíso, onde prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida.

Ainda conforme a pasta, o caso será investigado pela 62ª Delegacia de Polícia de Paraíso do Tocantins.