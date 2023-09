José Carlos Ribeiro da Silva, 50 anos, morreu e duas passageiras ficaram feridas em um acidente grave registrado na tarde desta quarta-feira, 20, em frente a estação de ônibus de Taquaralto, na TO-050, região sul de Palmas.

"Ao que tudo indica, o automóvel transitava entre os dois veículos. Ao chegar no cruzamento, o caminhão parou ou diminuiu a velocidade, e o que estava atrás do carro, não diminuiu a velocidade, e acabou abalroando o carro, que o prensou no veículo da frente, parado no cruzamento", explicou o perito da Polícia Civil Joel Oliveira Barbosa

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência. Imagens divulgadas em grupos de WhatsApp mostram o carro, um gol de cor preta, esmagado entre dois caminhões.

As outras duas vítimas, uma senhora e uma jovem, foram levadas ao hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.