Uma pessoa morreu carbonizada após acidente na BR-153 na noite de quinta-feira, 10. A batida ocorreu entre um caminhão baú e uma picape por volta das 20h no km 180, próximo de Araguaína, norte do Tocantins. Os dois veículos pegaram fogo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve a colisão seguida de incêndio. O condutor do veículo picape morreu carbonizado no local. E o motorista do caminhão se encontra em estado grave.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e extinguiu as chamas. Os militares aguardaram a chegada da Polícia Científica e depois retiraram o corpo da vítima carbonizada na picape. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal de Araguaína e ainda não há informação sobre sua identidade.