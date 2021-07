Vida Urbana Motorista morre carbonizado após batida com cinco veículos Homem que morreu estava preso às ferragens e o veículo pegou fogo

Um grave acidente na BR-153, entre as cidades de Gurupi e Aliança, região sul do Tocantins, resultou na morte de um motorista de caminhão. O homem de 37 anos não teve seu nome divulgado. A batida envolveu quatro carretas e uma caminhonete. As causas ainda são desconhecidas. O veículo estava carregado de arroz e seguia de Santa Catarina para Belém do Par...