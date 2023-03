Um acidente entre duas carretas no quilômetro 790 da BR-153 perímetro urbano de Talismã, no sul do Tocantins, deixou os dois condutores dos veículos presos às ferragens.

Um deles, um homem de 61 anos, morreu ainda no local, antes de ser resgatado. O outro condutor, de 60 anos, ficou preso às ferragens até ser resgatado por equipes da concessionária Ecovias do Araguaia e removido para o Hospital Municipal de Porangatu.

Durante o atendimento da ocorrência, a via ficou parcialmente interditada e o trânsito fluiu pelo acostamento da pista sul.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência e auxiliou no controle do trânsito no local. Durante a manhã deste sábado, agentes da polícia civil permaneceram no local para realização dos trabalhos de perícia.