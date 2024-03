Vida Urbana Motorista morre após carro sair da pista e bater em árvore na BR-242 De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, vítima de 35 anos ficou presa às ferragens. Batida ocorreu na manhã deste sábado (16) entre Cariri e Formoso do Araguaia

Um motorista, identificado como Weslley Silva do Carmo, de 35 anos morreu após o carro em que ele estava sair da pista e bater em uma árvore, na BR-242, segundo divulgou o Corpo de Bombeiros Militar (CBM). Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na manhã deste sábado (16) no km 415 da rodovia, entre Cariri e Formoso do Ara...